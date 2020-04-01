新冠肺炎衝擊擴大，激發私人運具買氣，電動機車龍頭 Gogoro 趁勢將 Gogoro VIVA Lite 限時調降價格並推出 Gogoro VIVA Plus 車款，更加豐富 Gogoro VIVA 車系，搭配今年度汰舊換新補助最低價僅需 29,980 元，消費者可把握入手最佳時機。

根據台北捷運3月份上旬的日平均運載量約為 181 萬人次，與去年同期 217 萬人次相比，日平均下滑達 16.5 ％，反應在機車整體銷售表現來看，確實有不少民眾因疫情轉向購買私人載具；Powered By Gogoro Network 電動車聯盟在三月銷售量為 10,038 輛，整體市佔達 13.47 ％，較二月份銷售量成長四成五，再加上各縣市政府補助陸續到位，整體電動機車買氣穩健成長。

而為了在防疫期間減少購車民眾心理負擔，Gogoro 建議消費者也可使用網路商店訂車服務，消費者可以在 Gogoro 網路商店完成前端購車流程，包括車型、擴充配件、資費方案及縣市政府補助等，直接在線上進行程序，民眾動動手指就可以輕鬆入手 Gogoro 智慧雙輪，大幅減少購車時間。後續再將訂購資料攜至門市完成付款程序，僅需大約 5 至 10 分鐘即可完成整個流程，立即前往 Gogoro 網路商店線上賞車：https：／／store.gogoro.com／tw。

Gogoro 資深行銷總監陳彥揚表示：「Gogoro 除了有網路商店訂車服務外，考量防疫期間許多民眾減少搭乘大眾運輸工具，Gogoro 特別體恤需要短程移動或通勤的族群，加碼推出 Gogoro VIVA Lite 限時降價優惠，並提供購車金，扣完縣市政府補助後最低只要不到三萬元，讓大眾都可以輕鬆入手時尚有型的 Gogoro VIVA。」

同時，Gogoro 將拓展旗下 Gogoro VIVA 車系，推出 Gogoro VIVA Plus 車款，除了增加兩款「野莓藍」、「櫻桃紅」新色外，也增加隨插即用的「把手 USB 充電插孔」，騎乘中也能同時充電及使用導航，隨時連線，旅程更無限！為了 Gogoro VIVA 系列獨家研發打造的 GH1 整合式鋁合金輪轂馬達，動力表現從上市之初就讓消費者驚豔，本次在 Gogoro VIVA Plus 上再調校及優化，將扭力調升為 115 Nm，讓騎乘感受更出眾。

即日起至 5 月 31 日止，購買 Gogoro VIVA 系列車款，加碼最高「$3,000 購車金」，淘汰並新購電動機車，還享有政府汰購換新擴大補助。Gogoro VIVA Lite 即日起推出限時降價至 12 月 31 日，調整價格後原價僅 49,980 元，並以嘉義市為例，扣除電動機車汰購換新補助後，Gogoro VIVA Lite 僅需 29,980 元，現在就是最佳入手時機 !

(中時 )