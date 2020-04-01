蔡英文總統在總統府敞廳與防疫相關閣員召開記者會表示，台灣防疫要打國際盃，對疫情嚴重國家醫療人員給予協助，包括口罩；被問到是否包括中國大陸？蔡總統表示，只要有需要，台灣有能力，都會幫忙。

被問到所謂打「國際盃」，是否包括中國大陸，若對岸有需要，台灣是否願提供，或者是以邦交國優先？

蔡總統說，台灣是行有餘力，在國內物資充足，在防疫需求能夠滿足的前提之下才會進行，這個階段最重要的是醫護體系，因為醫護體系最需要支援，「只要有需要的、我們有能力，都會幫忙。」

蔡總統強調，台灣願意參與國際，且積極參與國際各項事務，「尤其是在健康維護跟公共衛生防疫的工作面，跟世界上任何的國家、願意與台灣合作的，我們都願意一起合作，我們也不希望事情被過度政治化。」

總統表示，基本原則是有需要，台灣有能力就貢獻，還是秉持貢獻與相互合作的一份心意，讓國際社會體認到台灣人願意貢獻，也願意協助，希望國際社會能夠聽到台灣的聲音。

(中時 )