中信銀行積極推動無現金交易，攜手台灣麥當勞再次推出「中信日」活動，卡友至麥當勞餐廳門市、得來速及歡樂送服務均享中信卡優惠。即日起至6月30日止，每週三至麥當勞餐廳門市刷中信卡消費，單筆滿新臺幣99元即送蛋捲冰淇淋兌換券，刷中信LINE Pay卡再享LINE POINTS 3％回饋；每週一於麥當勞歡樂送網路訂餐刷中信LINE Pay卡，單筆滿新臺幣250元贈LINE POINTS 50點回饋（每人每週限贈乙次）。
感應支付、行動載具刷卡逐漸普及，付款「嗶了就走」可為消費者節省時間，中國信託銀行與麥當勞餐廳提供線上、線下消費族群皆可享中信卡優惠，中信銀行統計，去年於麥當勞餐廳持中信卡消費之刷卡金額年增率達6成，合作推出之「週三冰氛日」，亦送出逾15萬支蛋捲冰淇淋，顯見客戶對於「週三冰氛日」的喜愛。
新冠肺炎疫情影響消費者出門消費的意願，根據東方線上今年2月份調查指出，疫情對產業的衝擊程度受消費者於商業空間的停留時間、人潮密集度及環境互動率影響，因此，對生活依存度高、消費者停留時間短、買了就走的產業相對衝擊較小，而速食店將消費型態改為「稍作停留」的外帶、「拿了就走」的得來速或無接觸式的外送，應可滿足消費者在防疫期間的用餐需求。
(中時 )
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