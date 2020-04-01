Junior特別演出公視奇幻劇《妖怪人間》，與林意箴在劇中上演「人妖戀」，《角頭》男星黃冠智則演出Junior親生兄弟，因手足相殘，黃冠智劇中施展妖術掀起巨大龍捲風，Junior一邊在沙丘上打鬥，一邊又要深情與林意箴互動，石知田在旁看了打趣說：「在每一個深情的橋段中間，不斷地吐沙。」莫名的有幽默感。

.Junior劇中飾演妖怪碧龍。（圖／公視）

Junior回憶拍攝過程，「這場在沙丘上親兄弟打鬥戲碼，恰巧拍攝當天風沙很大，幾乎睜不開眼狂吃沙，還要配合特效畫面躺在地上演出空中打鬥，相當特別。」黃冠智則說，與Junior對打像是兩隻蜥蜴在打架，倆人不停在沙漠中翻滾扭打，但由於風沙過大，只要導演一喊卡，Junior都會帶著他回到車上躲風沙，直呼Junior是一位很照顧弟弟的大哥。

《妖怪人間》邀請《角頭》男星黃冠智演出妖怪赤虯。（圖／公視）

石知田看著Junior和林意箴有如愛在狂風裡擁抱般彼此愛戀，兩人在風沙裡深情互動，「風沙實在大到一講話就會吃進很多沙子，記得每拍完一條大家都要清理一下眼睛、嘴巴。」林意箴則透露，看著劇中Junior為了她身負重傷，她形容與摯愛告別這樣內心與外在反差，給予她很大震撼。《妖怪人間》由「世界柔軟數位影像」製作，4月4日起Netflix 與公視同步每周六晚上9點、10點各上一集，公視+、CATCHPLAY+、myVideo、LINETV自4月4日起，每週六晚上11點更新二集。

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(中時電子報)