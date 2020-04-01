搖滾天王蘇見信（信）2020年首推新歌，〈此生〉由王牌製作人于正作詞，是夯劇《鬢邊不是海棠紅》的片尾曲。談起這次合作，緣起於2018年信瘋狂追看火熱的《延禧攻略》，當時他在微博多次發文道出追劇感受，意想不到的是該劇製作人于正親自轉發並留言，還主動開口邀約信「何時幫我唱個主題曲啊？」立下未來一定要合作的承諾。

信不忘大力推薦這部好戲，「從《延禧攻略》之後就一直很期待于老師的新戲、這次也看了、曉明很厲害！我也唱了片尾曲、希望大家會喜歡。」于正自揭是粉絲，平時到KTV都會飆唱《死了都要愛》，對這次新歌滿意大讚：「唱得太好了，這輩子最愛的歌。」也透露當時僅聽到信的DEMO版本，就已讓黃曉明與尹正當場聽到感動落淚。

信樂於體驗新事物，近來則迷上開玩卡丁車，透過競速刺激來舒壓生活；有鑒於新冠肺炎疫情持續延燒，他呼籲全民要做好自身防疫、勤洗手戴口罩，感謝醫護人員第一線的辛勞，對他們付出表達深深感謝，希望疫情趕緊落幕回歸生活。

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(中時電子報)