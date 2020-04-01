宅女小紅發文。（圖／翻攝自宅女小紅臉書）

54歲董至成2個月前傳出與老婆羅若云（Theresa）21年婚姻觸礁鬧離婚，今(1日)周刊報導，董至成和羅若云離婚卡關，全因財產問題喬不定，董至成私下抱怨老婆結婚多年沒出去工作。對此，人妻網紅代表「宅女小紅」剛剛引述此新聞，生氣說：「家管是沒日沒夜的工作」。

據《鏡周刊》報導，董至成最近和老婆羅若云談離婚，因三處房產都在羅若云名下，而董至成自己先前都是和太太領零用錢，導致婚變後財產吃緊，更對太太喊話希望對方放他一馬，分他一半財產，他上節目時又指羅若云婚後沒工作，所有積蓄或不動產幾乎都是董至成賺來。

對此，「宅女小紅」稍早發文，怒批：「家管是沒日沒夜的工作，還會被說米蟲！（氣炸）」，有人站在女方立場認為當家庭主婦真的很辛苦，也有人認為在外工作的董至成確實應該可分一半財產，引來眾人熱議，而宅女小紅稍後已刪文。

(中時電子報)