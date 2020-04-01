央行今標售4月364天期定存單，今得標總額為1700億元，投標倍數為2.36倍，得標加權平均利率為0.382%。

今得標加權平均利率，較3月標售時下滑了0.131個百分點，為105年11月以來新低。央行364天期存單利率自107年12月以來，利率都在0.5%之上，對濫頭寸高的金融體系而言，沒風險還有正報酬，算是甜度不錯的穩當投資。但隨著新冠疫情央行調降政策利率1碼後，央行降息後首度發行的364天期的存單利率，也因應降息減了約半碼。

(時報資訊)