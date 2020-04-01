《金融》央行364天期存單甜度降 利率0.382％ 13:072020/04/01 時報資訊 任珮云 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 央行今標售4月364天期定存單，今得標總額為1700億元，投標倍數為2.36倍，得標加權平均利率為0.382%。 今得標加權平均利率，較3月標售時下滑了0.131個百分點，為105年11月以來新低。央行364天期存單利率自107年12月以來，利率都在0.5%之上，對濫頭寸高的金融體系而言，沒風險還有正報酬，算是甜度不錯的穩當投資。但隨著新冠疫情央行調降政策利率1碼後，央行降息後首度發行的364天期的存單利率，也因應降息減了約半碼。 (時報資訊) #央行 #364天期存單 #甜度降 #濫頭寸 #調降政策利率 也許您會感興趣 推薦閱讀 震撼4月天！ 壽險估逾百張保單齊降息 保戶增值回饋金將變薄 04:092020/03/29 財經要聞 降息風起 撐買氣 房貸利率恐續探低 04:092020/03/29 財經要聞 地上權地王 世貿三館 3月30日標售 壽險業緊盯 04:092020/03/29 財經要聞 保證利率保單 成絕響 04:102020/03/30 投資理財 定存短不如長 固定大勝機動 04:102020/03/30 財經焦點 絕版珍藏世貿三館標售 南山人壽312億高價奪標 17:232020/03/30 財經 人行重啟逆回購 利率大降20個基點 04:102020/03/31 財經要聞 助中小企融資 人行超力度降息 04:102020/03/31 全球財經 四川推500億人幣小微企業「戰疫貸」 04:352020/04/01 兩岸 獨》千張保單狂降息 國壽美元宣告3.15％引爆怒火 12:462020/04/01 財經 財經熱門新聞 慘！這2檔炸死散戶 小心還有未爆彈 - 財經 有救了！川普找大咖喬油價 油市逆天復仇 - 財經 獨》千張保單狂降息 國壽美元宣告3.15％引爆怒火 - 財經 - 工商 美股若中鏢暴跌40％！末日博士驚爆川普玩完了 - 財經 4天連假恐有大事…散戶明天賣光或抱股？ - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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