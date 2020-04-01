中央銀行標售1,700億元364天期定存單，得標加權平均利率0.382％，創近三年半新低，較3月下滑13.1個基本點（1個基本點是0.01個百分點），銀行資金調度主管認為，主要因肺炎疫情延燒，央行降息救市效應，及過剩資金積極進場搶標的結果。

根據央行公布364天期定存單標售結果，共吸引4,013.75億元資金進場搶標，投標倍數2.36倍，維持較高的2倍以上水準，得標比率僅42.35％，得標加權平均利率大幅滑落，並低於市場預估的0.40～0.42％區間。

銀行資金調度主管表示，市場資金過剩結構不變，加上全球主要央行因肺炎疫情衝擊，紛紛降息救市，我央行也跟進降1碼（0.25個百分點），短期市場資金更充裕，去化需求居高不變，且面對金融市場偏動盪，經濟成長現疑慮，資金偏向尋求相對穩定去處，定存單搶標熱況符合預期，得標利率大幅下探。

(工商 )