因應新冠疫情延燒，台中司法大廈管理委員會推動防疫措施，員工餐廳規劃梅花座，並建議採彈性午休。（陳淑芬攝）

台中司法大廈管理委員會主委李慶義表示，考量「社交距離」防疫措施，調整地下室員工餐廳座位，規劃梅花座。（陳淑芬攝）

因應新冠疫情延燒，台中司法大廈管理委員會推動防疫措施，1日起將地下室員工餐廳座位改為梅花座，從80個座位縮減一半，並建議台中地檢、台中高分檢及台中地院等3單位彈性調整午休時間為自11時至13時期間的1小時，減少人潮過於集中群聚。

台中司法大廈管理委員會主委李慶義表示，因應新冠肺炎疫情延燒，管理委員會考量「社交距離」防疫措施， 1日調整地下室員工餐廳座位，規劃梅花座，在桌面張貼告示「用餐勿交談」等警語，並呼籲，非結伴同行的特定人，應避免同桌用餐，以保持室內1.5公尺的距離，座位由原本的80個，縮減為40個。

李慶義指出，為避免員工餐廳人潮聚集，管理委員會並建請司法大廈內的台中地檢、台中高分檢及台中地院等3單位，除第一線臨櫃人員外，彈性調整午休時間，在不影響工作及洽公民眾權益下，原本午休的12時至13時，得自行選擇11時至13時期間的1小時進行午休。此外，餐廳工作人員每天都要測量體溫，並一律配戴口罩，尤其是料理工作人員要戴手套，進出餐廳。

李慶義強調，司法大廈的4處進出口，早已設置專人為民眾測量體溫，體溫不合格者即阻止進入，如需進入應配戴口罩，並以酒精做手部消毒；如為內部員工則通知所屬人事單位；若為應傳到案人士則通知法官或檢察官處理。

(中時 )