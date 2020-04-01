新冠肺炎重創全球股市，美國經濟也造成巨大損失，美股三大指數31日一同走跌，道瓊指數昨日收跌410點，本季跌幅逾20%，創下30年來單季最大跌幅，而標普全球評級預估，2020全球經濟成長率預估值為0.4%，可能有繼續下修趨勢。

31日是第一季最後的交易日，美股三大指數再度齊跌，投資人對美國景氣明顯看淡，很多人擔心美國未來一年的經濟狀況會陷入衰退。

標普最新報告指出，疫情影響全球經濟及多國紛紛祭出封鎖令，標普預期，今年全球經濟成長恐趨近於零；在疫情爆發前，對全球經濟成長的預測為3.3%。標普在報告中強調，由於病毒本身存在高度不確定性，因此全球經濟預測恐仍處在下修趨勢。

美國新冠肺炎疫情日漸嚴重，川普也在記者會上表示，如果不採取有效減緩疫情措施，美國預估將會有220萬人染病身亡，強調政府已正在努力控制疫情；川普先前也呼籲4月12日前，希望企業能盡快復工彌補虧損，但確診人數及死亡人數不斷攀升，決定再延18天，至4月底全國再恢復營運。

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(中時電子報)