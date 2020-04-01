新冠肺炎擴散全球，歐美淪為重災區，總統蔡英文今天宣布將捐一千萬片口罩支援疫情嚴重國家的醫療人員。外交部表示，受捐贈口罩的國家包含美國、義大利、西班牙、德國、法國、比利時、荷蘭、盧森堡、捷克及波蘭。

外交部表示，在不影響國內防疫準備的情形下，外交部也做好準備對國際社會伸出援手，將對美國及疫情較嚴重的歐洲國家，以及我們的友邦，進行第一波國際人道援助行動，具體措施如下：

一、持續在台美防疫合作架構下，提供美國迫切需求的口罩每週10萬片，並且再捐贈200萬片口罩協助強化美國第一線醫療人員的防護措施。

二、台灣與歐盟是理念價值夥伴，雙方也共同合作對抗疫情。我國將針對歐盟及疫情較嚴重的會員國（包括義大利、西班牙、德國、法國、比利時、荷蘭、盧森堡、捷克及波蘭）、英國和瑞士捐贈共700萬片口罩，協助這些歐洲國家的醫護防疫人員，緩解對防疫物資的大量需求，後續並將與歐盟或個別歐洲國家諮商，建立互惠的防疫合作，例如就防疫物資建立互補供應鏈，互通有無。

三、 在邦交國的部分，許多大使館已採用當地購買防疫物資的方式協助，包括已有100萬片自國外採購的外科口罩，外交部也將再捐贈100萬片我國產口罩、我國產熱像體溫顯示儀84臺，以及額溫槍等，協助邦交國因應疫情。後續並將針對個別友邦疫情發展及我國防疫物資能量，評估提供相關實質援助，以協助友邦共度難關。

外交部強調，病毒沒有國界，面對新冠病毒肆虐全球，台灣的防疫作為受到國際的肯定，台灣也有責任站在協助各國抗疫的第一線。國際社會必須強化防疫合作，以共同應對疫情所造成的嚴峻挑戰，尋求全球解決方案，幫助別人也是幫助自己，讓「Taiwan Can Help!」不只是口號，而是具體行動。

(中時 )