蔡英文總統今天在總統府敞廳與防疫相關閣員召開記者會，媒體問到，是否會頒給日前過世的前行政院長郝伯村褒揚令？總統表示，郝柏村對國家有貢獻，尤其八二三炮戰期間，對國家貢獻很大，「褒揚令是理所當然的事情」。

對此，郝龍斌表示，父親生前提過，為國家做事是盡本分，不需要任何哀榮。對於總統府及國家的肯定，家屬表示感謝。

(中時電子報)