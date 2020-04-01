為了向第一線辛苦的防疫人員表達支持與感謝，規畫「醫路陪伴 謝謝有您」感謝專案。(富樂夢提供／曹婷婷台南傳真)

新冠肺炎疫情期間，家長們也開始注重孩童使用的文具衛生及安全，文具大廠FLOMO富樂夢為了向第一線辛苦的防疫人員表達支持與感謝，規畫「醫路陪伴 謝謝有您」感謝專案，只要醫護人員及軍警消人員到FLOMO富樂夢觀光工廠，出示工作證或識別證，即可享觀光工廠免費入館參觀，並可獲得抗菌橡皮擦分享盒乙盒；歡迎防疫人員們帶著全家大小一起出來走走！

文具大廠FLOMO富樂夢「抗菌橡皮擦」系列，秉持守護大家健康為出發點，針對常見金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、綠膿桿菌等有害細菌而研發這款產品，改良無添加PVC與塑化劑的環保橡皮擦製作的「抗菌橡皮擦」系列，是通過SGS認證，能有效抑制三大常見有害細菌-金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、綠膿桿菌生長，讓孩童在使用抗菌橡皮擦時，能避免因接觸到細菌而產生腹瀉、嘔吐或細菌感染，孩童在學校安心使用文具，大人也可放心。

因應疫情及兒童節連假到來，FLOMO富樂夢觀光工廠注重所有遊客衛生及健康，全館每日定時做好館內防疫消毒清潔工作、進入館內皆須量體溫與戴口罩，讓大人小孩玩的都安心；此外還特別推出防疫小超人系列活動 - 春季運動會，希望以有趣的戶外體育活動提升兒童的免疫力以及心肺耐力，連續假期歡迎全家大小一起到戶外運動流汗。

(中時 )