民進黨立院黨團總召柯建銘今日至立法院內政委員會，回應外界對執政黨所提出的國土計畫法版本的批評，並希望大家可以「誠實面對、理性討論」，共同面對問題。

行政院於今年2月20日提出國土法修法草案，其中第15條部分條文「全國國土每十年通盤檢討一次、直轄市、縣(市)每五年通盤檢討一次，並做必要變更。但必要情事時得適時檢討變更，其內容及程序予以簡化，簡化辦法由中央主管機關定之。」

政院版的國土法第45條部分條文「中央主管機關於本法施行後兩年內公告施行全國計畫，直轄市、縣(市)於公告後一定期限內，完成擬定及審議作業。而一定期限由中央主管定之。」此兩條修正條文引發外界質疑，認為將會造成空白授權的問題。

今日內政委員會審查國土計畫法部分條文修正草案，包括政院版、民進黨版、時力版、民眾黨版、民進黨立委林淑芬版等5個版本，主要差異仍是針對縣市國土計畫延長年限之看法不一致。

柯建銘指出，國土法早在1997年前總統李登輝時期就已提出，並經過多次政黨輪替，也有「國土綜合發展計畫法」、「國土復育條例」等不同版本討論，最後也是在前總統馬英九的時代敲定。也代表黨團喊話，希望行政院應尊重立法院。

(中時 )