彰化縣溪湖鎮某公園，驚傳街友遭毆打致死事件，兩名在公園遛狗女子，疑似與街友發生口角，兩人心生不滿返家告訴友人，友人聽聞後欲幫兩女出氣，竟持棍棒返回公園，毆打街友致死。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

由於公園緊鄰學校，讓附近居民聽聞都相當害怕，擔心治安漏了洞，希望警方可以加強巡邏。（警方提供／吳建輝彰化傳真）

附近居民表示公園有經過改建，增加籃球場與網球場。（吳建輝攝）

彰化縣溪湖鎮某公園，驚傳街友遭毆打致死事件，兩名在公園遛狗女子，疑似與街友發生口角，兩人心生不滿返家告訴友人，友人聽聞後欲幫兩女出氣，竟持棍棒返回公園，毆打街友致死，檢警調查，發現死者脾臟破裂，肋骨斷裂，導致出血性休克死亡，彰檢昨將廖、何兩嫌依傷害致死罪聲押禁見，彰化地院法官昨夜准押。

彰化地檢署襄閱檢察官葉建成表示，本署3月28日獲報轄內溪湖鎮某公園，發生一起男子遭不明犯嫌毆打致死案件，立即指派檢察官指揮員警偵辦，上月30日上午率法醫進行解剖相驗，發現被害男子脾臟破裂，肋骨斷裂，身上還有多處不明顯擦挫傷，研判死因是因脾臟破裂，導致出血性休克死亡。

葉建成說，經調查結果發現，死者是一名梁姓街友，於28日凌晨與在公園遛狗的許姓及李姓女子發生口角，許姓及李姓女子隨後返回住所告知廖姓、與何姓友人，隨後廖何兩人持棍棒返回該公園毆打梁男後離去，於28日上午因內出血死亡。

據了解，廖何兩人經檢察官訊問後，坦承持棍棒毆打死者，但據兩人口供施暴範圍明顯與死者身上傷痕不府，疑點重重，檢方認為兩人有勾串共犯及證人之虞，31日晚間向法院聲請羈押禁見。

而附近居民聽聞表示相當錯愕，該名街友常常出沒在公園內，都睡在長椅上，而公園緊鄰學校，現在竟然傳出這樣駭人聽聞的案件，擔心治安漏了洞，希望警方可以加強巡邏。

(中時 )