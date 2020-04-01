中華民國紅十字會為強化第一線消防救護人員防疫裝備，特捐贈防護衣、防水隔離衣、面鏡、N95口罩及手套供彰化縣縣消防局第一線救護人員防疫使用。（彰化縣消防局提供／吳敏菁彰化傳真）

第一線防疫工作人員抱著生命危險在奔波，超級辛苦，彰化縣消防局截至3月29日止載送疑似個案共計19例，中華民國紅十字會特爺捐贈包括防水隔離衣100件、防護衣250件、防護面鏡300個、N95口罩3000個及手套2000支之防疫物資。

新冠肺炎持續升溫，為中華民國紅十字會為強化第一線消防救護人員防疫裝備，特捐贈防護衣、防水隔離衣、面鏡、N95口罩及手套供彰化縣縣消防局第一線救護人員防疫使用，向辛苦的的第一線救護人員至上最高敬意。

消防局長蕭嘉政表示，消防局截至3月29日止載送疑似個案共計19例，救護人員在執行確診個案及有發燒及急性呼吸道感染症狀之疑似個案，須戴N95口罩、雙層手套

、防護衣及面鏡之防護裝備，對於全國都面臨防疫物資不足的情況下更顯珍貴，相信有了這批防疫物資的注入，更可強化本縣消防局防疫量能，提升第一線救護人員防護力並保障民眾的生命安全。

(中時 )