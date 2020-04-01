蔡英文總統在總統府敞廳與防疫相關閣員召開記者會，被問到最監察院新公佈，總統存款比去年3月少了五百多萬時表示，「很不好意思」。

總統表示，擔任行政院副院長之後她做了很多工作沒薪水，加上選舉支出和生活所需，財產不增反減，很不好意思。

監察院昨天公布最新的《廉政專刊》，蔡英文總統最新申報的存款4877萬，與去年3月申報的存款相比，少了529萬多元，若與2006年擔任行政院副院長時申報的存款1億元相比，更是腰斬超過一半。

(中時 )