存款比去年3月少了五百多萬 總統：很不好意思 13:272020/04/01 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 存款減少，總統：很不好意思。(曾薏蘋攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 蔡英文總統在總統府敞廳與防疫相關閣員召開記者會，被問到最監察院新公佈，總統存款比去年3月少了五百多萬時表示，「很不好意思」。 總統表示，擔任行政院副院長之後她做了很多工作沒薪水，加上選舉支出和生活所需，財產不增反減，很不好意思。 監察院昨天公布最新的《廉政專刊》，蔡英文總統最新申報的存款4877萬，與去年3月申報的存款相比，少了529萬多元，若與2006年擔任行政院副院長時申報的存款1億元相比，更是腰斬超過一半。 (中時 ) #總統 #蔡英文 # 存款 #監察院 #財產申報 #廉政專刊 #行政院 #副院長 #記者會 #財產 也許您會感興趣 推薦閱讀 社論／徐國勇捅馬蜂窩 蔡英文得收拾 04:102020/03/29 時論廣場 川普轉彎了，蔡英文呢 04:102020/03/29 時論廣場 影》蔡英文總統 出席109年忠烈祠殉職致祭 08:462020/03/29 政治 蔡英文主持春祭 向遺族拱手代替握手 09:482020/03/29 政治 向殉職將士致敬 蔡英文：團結一心克服疫情 10:212020/03/29 政治 一分鐘快速看懂 今日疫情記者會重點 17:252020/03/29 生活 交大生醫所前所長林顯豐 違法兼任董事監察院彈劾 11:312020/03/30 政治 清明連假將近 蔡英文呼籲民眾分散活動、分流前往 12:292020/03/30 政治 被問內政部長函送警政署長 蔡英文：現在目標是防疫 12:422020/03/30 政治 蔡英文推特悼念志村健 「謝謝志村桑帶給我們許多歡笑」 15:432020/03/30 娛樂 政治熱門新聞 這件事別再講了！陳揮文竟在節目上怒嗆韓粉：離我遠點 - 政治 時間改變了韓國瑜 韓粉感嘆：以前的韓總是… - 政治 遭韓粉嗆清黨 他怒揭韓國瑜被罷免主因 - 政治 韓國瑜市長新政績！網一張圖曝高雄驚人變化... - 政治 為何戴口罩政策急轉彎？趙少康爆背後真相... - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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