新冠肺炎疫情延燒全球，各國尚未有效控制疫情，因此包含大聯盟在內，世界職棒都只能停擺，韓職、日職都尚未確定開打日期，可能都要5月過後才能開幕，不過中職今日確定4月11日正常開幕，雖然採完全閉門比賽，不過這也是獨步全球的舉動，將是全球球迷的矚目焦點。

中職本季雖然受6搶1賽事、新冠肺炎疫情，二度延期到4月11日開幕，創下中職有史以來最晚開幕日期。不過台灣疫情控制得當，在中央防疫政策與地方政府配合下，中職確定能如期開打，不過採完全閉門比賽，也是史上首次0觀眾賽事。

日職最初定在3月20開打，不過日本疫情一波接一波，後來以4月24日開打為目標準備，不過又發生阪神虎藤浪晉太郎等3名球員確診新冠肺炎，接下來日職會再召開球團會議，討論真正開幕日期，不過外界推測可能要到5月8日以後才能開打。

韓職原定3月28日開幕也老早就確定會延期，原本韓職目標4月21日開幕，並打滿144場比賽，不過召開團長會議後，將練習賽延後2周進行，開幕戰也延到5月才打，至於是否會縮減賽事來消化則還要再討論。

全球職棒都要到5月才能比賽，就連墨西哥職棒聯盟也要延到5月11日後，中職4月11日開打獨步全球，屆時預計會成為全球球迷的焦點。

(中時 )