日前網路瘋傳一段男女在「漁光島」沙灘上小帳篷「激戰」影片，引發熱烈討論。事實上漁光島是台南知名景點，依台南市府官方的台南旅遊網介紹，在「鯤喜灣濱海文化知性之旅一日遊」推薦行程中提及，從台南安平漁光島至黃金海岸有長達近5公里的海岸線沙灘，可在此「散步、踏浪、放風箏」，而當入夜後繽紛燈光亮起，黃金海岸就會變為浪漫的月光海岸！

清明連假，不少人安排旅遊。台南漁光島因「激戰片」爆紅，也成為不少人好奇的景點。「台南旅遊網」在「遊程搜尋」項目中可找到「鯤喜灣濱海文化知性之旅一日遊」的推薦行程，依台南市政府觀光旅遊局介紹，此行程四季皆宜，屬於「藝文宗教、休閒農漁」類型；鯤喜灣文化園區腹地廣大，最北由安平商港與鯤鯓碼頭開始，延伸到最南端的二仁溪畔的南區親水公園處，區域內沙灘綿延，知名的濱海景點有海景天橋、鯤喜灣聚落、黃金海岸、鯤喜灣親水公園等。

其中在提及黃金海岸時，描述「從台南安平漁光島起至黃金海岸，有長達近5公里的海岸線沙灘」、「在此散步、踏浪、放風箏，金黃色的夕陽打在沙灘上呈現出一片有如黃金般閃亮的沙灘景致」。遊程中還介紹，傍晚是黃金海岸最熱鬧的時候，但入夜後海邊露天咖啡座更常吸引人潮，伴隨繽紛的燈光，使熱情的黃金海岸變為浪漫的月光海岸。

而沿著黃金海岸往南走，可到台南海岸最南端的鯤喜灣親水公園，擁有許多熱帶的濱海植物，還有一處跑馬場，且因公園光害少，也是許多人觀星的秘密基地。

依台南市觀光旅遊局介紹這行程的一日安排，可從四鯤鯓龍山寺→海景天橋→喜樹萬皇宮→灣裡萬年殿 →黃金海岸→鯤喜灣親水公園。

黃金海岸景色迷人。(取自台南旅遊網)

鯤喜灣親水公園是休閒好去處。(取自台南旅遊網)

(中時電子報)