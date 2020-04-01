台股今清明節前最後交易日在買盤轉趨保守下，指數拉回9,700點下量縮整理走勢。凱基投顧下周看好六大題材類股，包含：宅經濟股、雲端服務股、筆電股、PCB股、連接器股、防疫概念股等，預期下周指數在9,400-10,000點區間震盪。

凱基投顧彙整資訊分析指出，近期主要國際利多因素是：中國3月官方製造業採購經理人指數由前一月的35.7，大幅回升至52，重返景氣榮枯點50之上。

另凱基投顧提醒五項國內外利空因素：

1.新冠疫情影響，高盛證券修正台灣半導體產業營運展望，將2020～2021年營收及獲利，分別下修7.7％、15.1％，以及13.7％、20.2％，同時調降台積電、日月光、環球晶、世界先進、譜瑞KY、聯詠等目標價。

2.3月美國密西根大學消費者信心指數由101下跌11.9點至89.1，創近半個世紀以來第四大單月跌點。並為2016年10月以來新低，同時低於經濟學家預估的90。

3.美國國家過敏和傳染病研究所所長Anthony Fauci接受CNN專訪時指出，根據模型最壞情況下，美國可能會有10萬人到20萬人死於新型冠狀病毒、累計確診病例恐達百萬例。

4.美國疫情持續擴散，確診人數逾17.2萬例，死亡人數3,550人，雙雙超越中國官方數字；川普表示美國將面臨艱難的兩周，預計將有10萬至24萬人死於新冠肺炎。

5.中國銀行研究院發布報告，新冠肺炎全球蔓延、大宗商品價格暴跌、全球金融市場動盪，衝擊中國經濟，預估第一季GDP負9.6％，第二季恢復正增長3％左右，全年增幅2.5％左右。

(工商 )