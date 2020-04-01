信保基金為協助中小企業因應肺炎疫情衝擊，3月18日針對全部送保案件，推出展延或續約一律減免保證手續費措施，短短10個工作日，申請完成家數衝破千戶，累積核保融資金額突破160億元，有效協助企業於疫情期間蓄積防疫抗疫實力。

信保基金表示，這次措施原規定3月12日前已送保案件，保證企業無須提供任何受災證明，只要票、債信正常，即可辦理續約、展延或分償，並可減免保證手續費。為進一步擴大協助中小企業勇度難關，自3月20日起，再放寬展延或分償條件，企業只要有繼續經營意願且繳息正常，即可辦理。由於需求殷切且申辦程序簡便，推出後受到企業及銀行肯定及認同，截至3月31日，已協助1,651家企業的既有債務得以展延、分償或續約，在疫情籠罩下，移緩濟急，等待再衝刺。

信保基金指出，在主管機關經濟部大力支持下，減免保證手續費，致力降低中小企業財務負擔，雖因減收年度逾半數的保證手續費收入逾10多億元，但為維繫中小企業穩定發展及國家安全，仍將全力提供企業協助，對於有需要的保證企業，也請儘速向送保金融機構申請。

信保基金強調，為進一步減輕中小企業負擔，鼓勵金融機構降息，凡以專案措施辦理展延期間達6個月以上或續約案件，依原借款契約所訂利率，配合調降展延期間或續約適用利率，其減免利率為請領利息補貼利率加1碼（0.25個百分點）以上，保證成數外加0.5成，傾注全力支援中小企業。

(工商 )