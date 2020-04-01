遠雄建（5522）受惠房市去年翻升，2019年財報令人驚豔，全年歸屬母公司業主稅後淨利達31.39億萬元，EPS達3.89元，股利達現金3.5元，創EPS和股利三年雙新高，殖利率達9.2％，今（1）日股價持續強勢表態，守穩38元大關的價位。

遠雄建對於自家股價，頗有信心，董事會日前宣布實施庫藏股，預計5月30日之前將買回4萬張庫藏股，每股買回價格區間為25～54元。

此外，去年遠雄建也大豐收、獲利亮眼，董事會配發股利豪爽，大巨蛋也有機會年中復工，多項利多衝高遠雄業績面和題材面表現。

根據遠雄建董事會公布的2019年全年經會計師核閱後財報，累計營收達206.73億元，年減近15％；營業毛利59.38億元，毛利率28.72％，營業淨利41.97億元，營益率20.3％，稅前盈餘39.2億元，本期淨利31.39億元；淨利歸屬母公司業主31.39億元，創九年新高年增率56.67％，EPS達3.89元，為近三年最高點。

遠雄建董事會也大手筆配發股利，每股達現金3.5元。依今天股價38元計，現金殖利率達9.2％，殖利率題材誘人。

(工商 )