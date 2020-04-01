苗栗縣立圖書館4月1日起入館採實名制，民眾需在大門填寫個人資料卡，以利防疫追蹤。（巫靜婷攝）

苗栗縣立圖書館自習室拉大座位距離，減少座位數，並採斜角方式入座。（巫靜婷攝）

苗栗縣立圖書館自習室拉大座位距離，減少座位數，並採斜角方式入座。（巫靜婷攝）

4月1日起苗栗縣立圖書館開始實施「實名制」，凡入館民眾皆需填寫姓名、電話，以利防疫追蹤，新制上路第一天，民眾稍有不習慣，但都表示非常時期願意配合，圖書館另拉開自習室座位距離、降低座位數量，減少近距離接觸機會。

苗栗縣立圖書館為保護所有入館人員的健康，在館內架設紅外線熱顯像儀，民眾入館前需量額溫、噴酒精消毒，並貼貼紙標記，1日起防疫升級，採「實名制」登記入館，要求民眾統一於大門處填寫個人資料卡，內容包含日期、姓名、電話。

針對機關團體參訪申請，班訪受理人數上限從原50人降至30人，參訪單位需事先完成書面申請，每日僅開放上、下午共2時段，每時段只受理1梯次，每次以2小時為限，並暫停說故事活動，參訪單位需自備額溫槍，所有人員全程戴口罩。

圖書資訊科長彭秀珍說明，申請參訪的單位需提供參加人員名單、負責人、承辦人姓名、電話、地址，參訪學員則務必攜帶借書證，若無借書證，可攜帶戶口名簿影本當場辦證，提高人員掌控的精確度，也順勢推廣辦理借書證。

(中時 )