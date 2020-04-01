宏達電(2498)宣布，為滿足消費者對於VIVE設備的各種需求，也讓現有VIVE使用者依手上的設備進行不同組合選購，將針對VIVE Cosmos Elite頭戴式顯示器單獨販售，並於今(1)日起正式開放預購，同時提供VIVE現有使用者優先享有升級預購優惠，宏達電期望透過單獨販售，讓市場中不論是企業或是個人都可以針對自身需求，選擇VR裝備需求，也藉此拓展VR裝置的滲透率。

VIVE Cosmos系列為高規格PC VR虛擬實境系統，它是針對一系列模組化可替換式面板而設計，無論消費者是剛開始接觸虛擬實境，或是追求頂級體驗的商業用戶，VIVE Cosmos都能滿足舒適度以及隨時間而不斷發展的各種功能，消費者僅需輕鬆地更換面板，就能讓頭戴式顯示器升級。

VIVE Cosmos Elite內置外部追蹤面板，將外部追蹤的性能與Cosmos平台的靈活性相結合，可以提供消費者Outside-in更加精準追蹤的體驗效果。VIVE Cosmos Elite精確定位、準確追蹤，非常適合需要快速反射動作的應用內容，真假難辨的直覺操控帶來全新的VR體驗。另外，VIVE Cosmos Elite外部追蹤面板可相容於SteamVR基地台1.0或2.0以及VIVE1.0或2.0控制器，並支持VIVE週邊完整配備，包括VIVE移動定位器和VIVE無線模組。

宏達電表示，單獨「VIVE Cosmos Elite頭戴式顯示器」建議售價為17,900元，今日起至4月15日凡至全台HTC銷售通路(含門市及網路商店)預購單獨VIVE Cosmos Elite頭戴式顯示器，並提供通路舊款VIVE頭戴式顯示器資料(舊款VIVE頭戴式顯示器包含VIVE、VIVE Pro及VIVE Pro eye系列)，即可獲得「VIVE老客戶搶先升級預購優惠」享2000元優惠，同時並加贈VIVEPORT Infinity無限下載訂閱服務2個月免費。

(時報資訊)