新加坡歌手何維健（Derrick）相隔二年推出全新單曲〈找到你〉，並同時宣佈喜訊，34歲的他2月22日登記結婚升格人夫，將和小2歲的圈外老婆定居新加坡；Derrick開心表示：「之前因為想專心籌備婚禮，所以希望等到一切結束休息後，能好好與大家分享這份愛的喜悅。在此也感謝大家給予的祝福。」至於生子計劃？他笑回：「暫時沒有生孩子的打算，可能先度蜜月，但現在疫情的關係，還沒想到去哪。」感謝在人生旅途中終於找到心愛的老婆。

小倆口於登記日當天，在家人和朋友見證下舉行婚禮儀式及宴客，他藉由新歌〈找到你〉形容著和老婆交換戒指那一瞬間的心情，浪漫地唱出兩人一起經歷過的回憶，以及對婚姻與未來而許下完美承諾。Derrick和老婆多年前在台灣透過共同朋友相識，當時未擦出火花，後來因緣際會在香港巧遇，因興趣雷同、年紀相仿而於2017年開始交往；聊起求婚過程，Derrick甜蜜表示，當天邀請老婆的好友們到她的家中聚會，期間趁空跑進老婆的房間簡單布置，在好友的見證下獻唱〈找到你〉求婚成功。

何維健出道12年，〈找到你〉由他首次獨立發行，Derrick藉由歌詞向老婆浪漫告白，而之所以選擇選在4月1日愚人節這天發行，是他開老婆的一個小玩笑，看得出夫妻倆俏皮的個性，他說：「我和太太誠摯希望通過這首歌曲，分享我們的心情，同時也希望能引起戀人們的共鳴。」何維健許久沒在台灣有公開活動，日前寬宏藝術積極接洽合作、近日拍板定案，接下來在台灣的所有演藝工作將交由寬宏處理，新婚發單曲又簽約新公司，對Derrick而言堪稱三喜臨門。

何維健二月升格人夫。（寬宏音樂提供）

何維健二月升格人夫。（寬宏音樂提供）

(中時 )