金牌製作人王偉忠、謝育秀(小蜜)推出東森新戲《姊妹們 追吧》，集結坤達、張允曦(小8)、柯淑勤等眾實力堅強的主演群外，客串卡司更是大咖雲集，包括嚴藝文、梁赫群，王偉忠更親自「下海」客串，大咖情義相挺客串演出，拍戲現場更是各種形象大犧牲。

嚴藝文預告中不顧形象，又是蹲廁所、又是放響屁。她笑說自己過去多是苦旦的角色，很少演喜劇，所以這次也玩得很開心，但拍著拍著卻拍進廁所裡。「製作人小蜜姊先放話，這部戲會讓我玩很瘋，我還很阿莎力說沒問題，也知道有進廁所的戲。但沒想到連蹲廁所這麼細節都拍進去，而且偏偏還是蹲式馬桶，我幾乎是蹲馬步式的姿勢入鏡，我當下是真的嚇到，想說這劇組玩這麼大。」

嚴藝文搞笑客串《姊妹們 追吧》。（圖／東森）

王偉忠與梁赫群片中一見面就上演全武行，王偉忠對梁赫群使出猴子偷桃，兩位中年大叔耍幼稚，惹得現場工作人員笑聲連連。王偉忠還臨場主動加戲，自備老花眼鏡、筆記本等小道具，順著劇情就往梁赫群臉上、頭上毫不手軟巴下去，梁赫群無法招架，喊卡時還一陣踉蹌走出場景，哭喊：「我真的好累！」梁赫群直呼，這場戲比拍動作戲還累，還被張允曦(小8)狠虧，臉好像又更腫了。

王偉忠與梁赫群客串《姊妹們 追吧》，拍攝現場笑料百出。（圖／東森）

王偉忠也犧牲不小，有場戲張允曦(小8)要含著整杯的水往梁赫群臉上噴，因站位其實靠王偉忠最近，王偉忠二話不說就喊「噴我！」不但自己示範要怎麼噴才能噴好噴滿的技巧，還一連被張允曦(小8)噴水了十幾次，而且都睜開眼睛。梁赫群看得樂不可支，還採訪張允曦，一臉看好戲地問：「這個畫面真的是電視史上最難得的畫面，妳不知道有多少人，夢想一輩子都辦不到，但是妳辦到了！」張允曦(小8)還故做感慨說：「人生有很多回憶在那一刻都湧上來了。」王偉忠被問感想，只說「我只怕妳有流感」，引起現場一陣爆笑。《姊妹們 追吧》，將於4/15(三)晚間九點首播。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)