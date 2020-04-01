大陸知名男星王寶強2016年自爆老婆馬蓉偷腥經紀人宋喆，之後兩人開打離婚與撫養權官司，去年一月終於塵埃落定，恢復單身的兩人，後續動態相當受到關注，而馬蓉從辣媽變網紅，在知名美妝平台開台直播，且離婚後尺度也解放，近日分享產品時加碼放送豪溝，引發網友熱議。

馬蓉斷開王寶強後，反倒更往群眾靠近，在知名女性平台「小紅書」開了帳號，經常分享美容、保健商品，而日前她開直播，穿了男友白襯衫內搭性感黑蕾絲上衣，胸前釦子大方敞開，美胸豪溝若隱若現，用這等超尺度形象介紹「便祕剋星」保健品，引發關注。

馬蓉一改小雛菊清新形象，性感開直播，姣好身材全都看光光，讓網友看了忍不住驚呼，要她趕緊釦子扣好，「給我穿好衣服」，事實上，馬蓉除了直播，最近也常分享拍寫真、攝影棚社舞等影音，讓粉好奇是否準備要出道？她則以「準了」回應，看來未來在工作上再跟前夫相遇，也不是不可能。

(中時電子報)