蔡英文總統在總統府敞廳與防疫相關閣員召開記者會，經濟部長沈榮津今就民生物資強調「供貨無虞」；衛生紙「偶而被買完，但每天都有生產跟補貨」；泡麵，是以中元普渡水準生產，銷售情況趨於穩定。

沈榮津指出，目前衛生紙、泡麵及口罩供需充足，未來也將繼續加大產能。防護衣部份，則配合中央流行疫情指揮中心的需求，拉到法定安全存量的2倍。至於額溫槍，未來廠商會提升產能，從每日4千支提高到1萬支，同時承諾因應國內需求、優先供貨，在確保國內供應無虞的情況下，目前已經可以解禁出口。

沈榮津說，台灣過去口罩日產能僅188萬片，但目前已經超過1300萬片，未來經濟部將連結國內產鏈，確保物資供應穩定，使命必達。

民生物資上，沈說，依照總統跟行政院長蘇貞昌的指示，要確保清明連假的民生物資供需跟價格，目前供貨穩定，不僅衛生紙、泡麵、罐頭產能將加大，市場供應無虞，麵粉也有6個月的使用存量，沙拉油則有4.5個月。

沈榮津說，衛生紙已經在趕工、24小時生產中，物流方面「產多少就出多少」；銷售方面，目前超商、藥妝店也都有現貨，大賣場供需無虞，至於社區賣場超市，因為方便且價格實惠，比較容易被買光，但目前也推出限購一串，「偶而被買完，但每天都有生產跟補貨」。泡麵，是以中元普渡水準生產，銷售情況趨於穩定。

在防疫物資方面，沈榮津說，清明連假已協調口罩廠商輪班，會維持相同的產能，下週將繼續調教機器，朝著日產能1500萬片的目標努力，同時保持國內口罩原料價格穩定，「穩價穩量」。

(中時 )