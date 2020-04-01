中職聯盟與各球團領隊召開視訊會議，確定4月11日採完全閉門開幕，此外也針對場邊各項措施進行規定，應援方面僅限主場啦啦隊，客隊不得派出人員加油，此外球迷也不得聚集在球場外遠遠觀戰。

中職配合政府、超前佈署，本季開幕將採完全閉門方式進行，季票會員也無法進場，此外也採取最高規格防疫措施，球場工作人員、球員、媒體等所有進出人，事前會登記造冊，當場確認身分，不開放任何閒雜人等。

各隊啦啦隊仍會在場邊應援，不過只開放主場啦啦隊在場邊，讓轉播也能有啦啦隊畫面可用，營造熱鬧氣氛，不過不能大聲吶喊，僅能播放電子音樂，或事先預錄加油口號，客隊則不得派出人員加油。

此外，各球場除了不開放球迷進場之外，各出入口也會嚴加控管，防止球迷聚集在門口，遠觀比賽造成群聚，中職會長吳志揚表示，「球迷很愛球員，但愛護也要保護，球場不開放以外，出去球場、包含球場出入口，球員離開動線及飯店都會有措施，盡量不要有接觸，包含要簽名、合照，希望球迷見諒及配合。」

中職將一場比賽所有參與人員，包含球員、媒體等，人數控制在150至200人左右，遠低於政府規定室外大型集會標準(500人)，希望以最嚴格方式確保中職能進行比賽。

(中時 )