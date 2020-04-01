大陸新冠肺炎疫情 最新數字曝光 14:092020/04/01 旺報 林至柔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 截至4月01日9時，全大陸累計報告確診病例82613例，現有確診病例3059例，境外輸入771例；海外現有確診病例636842例。 (旺報 ) #武漢肺炎 #新冠肺炎 #大陸 #確診 #海外 也許您會感興趣 推薦閱讀 確診神復原 KD上場沒問題 04:102020/03/28 運動天地 新冠肺炎》義大利新增969死亡 創單日最高！累積確診數成全球第2 03:382020/03/28 國際 女星閃嫁大25歲百億富商 一張慶生照洩驚人豪門生活 21:452020/03/28 娛樂 《營建股》台開集團花蓮、金門 「疫」轉身迎商機 12:332020/03/30 財經 新冠肺炎死亡人數再添2名 累計達5人 15:072020/03/30 生活 為辦東奧隱瞞東京疫情 前首相重砲轟擊反挨批！ 17:032020/03/30 國際 新增1本土 接機官員的5歲兒 04:102020/03/31 生活新聞 全台306例確診地圖 六都皆增確診、新北最多 10:152020/03/31 生活 日公布新冠肺炎死者大體的處理準則 20:082020/03/31 國際 新冠肺炎》義大利新增837死亡病例 確診增幅趨緩 05:122020/04/01 國際 兩岸熱門新聞 陸呼吸器生產受阻 原因曝光 - 兩岸 大陸新冠肺炎疫情 最新數字曝光 - 兩岸 - 旺報 美欲限制華為晶片供應鏈 陸業內人士：美企先受害 - 兩岸 - 旺報 美駐英大使指陸「掠奪性幫助」 陸使館斥罔顧事實 - 兩岸 陸美團隊從蝙蝠找到新冠病毒抑制劑 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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