民進黨立委林淑芬今日於立法院內政委員會質詢時批評，政院版的國土法修正草案，竟拿出2015年就已經審議過也認為不恰當的第15條中，開啟讓民間業者投資可以彈性變更的巧門。另若真的要修法第45條，可接受內政部改為3年，不接受政院政委提出的一定期限。

行政院於今年2月20日提出國土法修法草案，其中第15條部分條文「全國國土每十年通盤檢討一次、直轄市、縣(市)每五年通盤檢討一次，並做必要變更。但必要情事時得適時檢討變更，其內容及程序予以簡化，簡化辦法由中央主管機關定之。」

政院版的國土法第45條部分條文「中央主管機關於本法施行後兩年內公告施行全國計畫，直轄市、縣(市)於公告後一定期限內，完成擬定及審議作業。而一定期限由中央主管定之。」此兩條修正條文引發外界質疑，認為將會造成空白授權的問題。

林淑芬表示，2015年時，就已和當時的國民黨立委邱文彥在議場三讀通過國土法，讓國家空間管理有最上位的指導法律。但非常訝異在短時間內又提修法版本。

林淑芬指出，內政部的國土法版本，是因中央國土計畫法提出後2年內，地方也要提出國土計畫，而地方政府反映，擔心計畫變更的期程會有所延宕，來不及。因此部送到院時提出的意見是，希望可以修法延長為3年，結果政院的政委一看，直接改為不用具體期限，只要一定期限內就可以。因此引發社會反彈。

林淑芬說，若要修法，由內政部反映地方憂慮，因此將2年改為3年的意見可以認同，但絕不接受行政院的一定期限，因為「一定期限就是永無期限」。無論是中央或地方需求，若需要彈性，現在的法律就做得到，現在是為了「民間業者的彈性需求」，而修法大開方便之門。

林淑芬指出，如果連民間業者都可以「想變就變」，那國土法等同不需存在。而當前新冠肺炎疫情嚴峻，很多國家禁止糧食輸出，台灣也要超前部署。我們絕不需要在農田中央放幾個工廠，放出對農作物有害的水，吃到我們的肚子裡面。

林淑芬表示，依個人意見，地方國土計畫和未來功能區的劃設可以延長，但不可以永無止盡的延長，必須要有具體時間的限制。

(中時 )