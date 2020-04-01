歐美疫情尚未趨緩，美股周二又大跌逾400點，加上清明連假在即，但台股今多在平盤上下狹幅震盪，多頭企圖力拚守住9700點及短多的5日及10日線關卡，不過終場仍下跌44點，收在9663點，9700點再度失守，成交量僅1173億元。

受制清明節長假，源自新冠疫情持續蔓延與美股似還未觸底的風險變數待觀察，使台股周三呈現價跌量縮格局；不過，具題材與籌碼易於掌控的小型股，仍多在盤面上活蹦亂跳，僅權值股在外資調節不手軟下，表現相對疲軟，使加權股價指數上下震盪後失守9700點與5日線，報跌44.43點，為9663.63點，跌幅0.46%，成交1173.72億元，為3月以來單日最低量。

集團股今表現較佳者，為面板族群的友達、群創與彩晶，主要原因係三星顯示器(SDI)傳來，將終止所有LCD產品供應，轉攻高階面板，使該族群具短多因子，不過，市場秩序最大亂點，還是源自大陸面板業者的殺價競爭，而且產能仍持續擴大，所以面板股暫看跌深反彈。

另外，聯發科、鴻海、仁寶、長榮航、聯電、和碩與南亞科等集團股也力守榮面；餘權值股包括台積電、富邦金、國泰金、台塑四寶、股王大立光、中信金、兆豐金、第一金、中鋼、廣達、統一、華航、台電、中華電及台灣大等，則表現弱勢。不過，以美股周二大跌逾400點，及盤後道瓊期電子盤仍重挫逾500點來看，台股短期似逐漸展現抗跌韌性。

資深分析師林成蔭指出，由於新冠肺炎疫情還未有效掌控，未來會失控到什麼樣的程度也待觀察，加上國際油價相對疲軟，且市場上運用槓桿操作擴大信用交易者，仍不在少數，使短期資金動能不宜過度樂觀。目前看起來，短線以搶反彈心態，選擇價值投資股箱型操作即可，長期則以定期定額分批向下承接，壓低持股成本的風險為上策。

(中時電子報)