為了提高買氣，Gogoro加碼推出Gogoro VIVA Lite限時降價優惠並提供購車金，扣完縣市政府補助後最低不到3萬元，讓民眾可以輕鬆入手。Gogoro同時拓展Gogoro VIVA車系，推出Gogoro VIVA Plus車款，除了增加2款「野莓藍」、「櫻桃紅」新色外，也增加隨插即用的「把手USB充電插孔」，. 方便車主在騎乘中同時充電及使用導航。

目前Gogoro VIVA系列車款包括Gogoro VIVA Plus、Gogoro VIVA、Gogoro VIVA Lite，售價各為5萬8980元、5萬4980元、5萬2980元，即日起至5月31日，購買Gogoro VIVA系列車款，加碼最高「3000元購車金」，淘汰並新購電動機車，還享有政府汰購換新擴大補助。另Gogoro VIVA Lite即日起至12月31日推出限時降價3000元，調整價格後為4萬9980 元，若以嘉義市為例，扣除電動機車汰購換新補助（2萬元）後，僅需29980元。

(中時 )