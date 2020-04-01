日本外務大臣茂木敏充1日在參議院決算委員會上表示，「至3月31日，駐日美軍的軍人、軍眷及他們的家人等共有8人感染新冠肺炎。」

茂木指出，「根據日美聯合委員會的協議，駐日美軍中若發現有人感染時，應立刻通知日本的保健所，再由日美的衛生當局商因應對策。」

《沖繩時報》報導，美國國防部30日公布，有關美軍的新冠肺炎疫情，今後將不對外公開各基地、各部隊的感染人數，以及詳細的疫情，包括沖繩的美軍基地也一樣。

美國空軍嘉手納基地31日在臉書上公布，該基地又有1名美國士兵的家人遭感染，成為該基地確診的第3例。該基地對《沖繩時報》表示，「今後將不公開基地內的感染人數，但仍會與日本方面共享資訊。」美國國防部則表示，「此次的決定是基於安保的考量，也為了避免在部隊運用上造成風險。」

沖繩縣要求美軍公布之前感染的兩名嘉手納基地的美國士兵之行動履歷等的詳細內容，但美軍表示不對外公開。不少沖繩擔心，美軍不提供基地內疫情的資訊，對沖繩的防疫將造成不良的影響。

(中時電子報)