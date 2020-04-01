4月1日據大陸天津市政府新聞辦官方微博消息指，從天津市疾控中心獲悉，3月31日18時至4月1日6時，天津無新增報告本地新冠肺炎確診病例，新增報告2例境外輸入確診病例(均為大陸籍)，累計報告境外輸入確診病例40例(其中重型3例、普通型25例、輕型8例、分型待定2例，治愈出院2人；大陸籍36例、美國籍2例、法國籍1例、菲律賓籍1例)。

天津市境外輸入第39例，男性，27歲，大陸籍，就讀於美國哥倫比亞大學，家庭住址北京市西城區，該患者自美國紐約乘坐航班(CA982)於3月23日抵達天津濱海國際機場後，轉送至北辰區泉水溫泉酒店集中隔離醫學觀察點，31日因咳嗽等症狀，轉送至天津醫科大學總醫院空港醫院，入院體溫36.7℃，4月1日經天津醫科大學總醫院空港醫院咽拭子核酸檢測結果為陽性，經市專家組確診為我市境外輸入病例，分型待定，現正在轉往海河醫院，有關流行病學調查正在進行中。

境外輸入第40例，女性，30歲，大陸籍，就讀於西班牙康普頓斯大學，家庭住址天津市紅橋區，該患者自西班牙馬德里乘坐航班(CA908)於3月21日抵達北京首都國際機場，由轉運專車轉送至天津市河西區寶軒酒店集中隔離醫學觀察點，31日因乏力、鼻塞等症狀，轉送至天津醫科大學總醫院空港醫院，入院體溫36.4℃，4月1日經天津醫科大學總醫院空港醫院咽拭子核酸檢測結果為陽性，經市專家組確診為天津市境外輸入病例，分型待定。現正在轉往海河醫院，有關流行病學調查正在進行中。

截至目前，天津全市現有疑似病例93例，累計排查密切接觸者3008人，尚有371人正在接受醫學觀察。

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(旺報 )