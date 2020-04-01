目前台北、桃園、台中、台南、高雄等五都已公布今年3月份買賣移轉棟數，其中桃園市表現最為亮眼，3月買賣移轉棟數共3,676棟，月增20.7%、年增36.6%，台北市3月移轉棟數共2,483棟，月增6%、年增20.8%，台中市3月共3,826棟，月增0.8%、年增18.7%，而台南市及高雄市今年3月表現皆不如去年同期，台南市3月共1,902棟，月增8.3%、年減4.9%，高雄市共3,088棟，月增17.1%、年減18.9%。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡分析，各都受新冠肺炎影響的程度不一，台北市、桃園市及台中市延續去年買氣，尤其剛性自用買盤支撐、市場游資充沛，不動產市場表現不俗，而南台灣因去年上半年交易熱絡，比較基期高，相較之下今年3月交易下滑，但就整體而言，目前市場維持穩定發展。

五都今年3月買賣移轉棟數總計14,975棟，跟上個月相比增加10.3%，與去年同期相比增加8.7%，其中桃園市交易最為熱絡，買賣移轉棟數共3,676棟，月增20.7%、年增36.6%。郎美囡表示，桃園市近幾年人口淨移入，且工業區帶入了大量就業人口，另一方面，航空城的建設議題也帶起投資置產的買盤，故3月交易除了交屋量有帶動外，剛性自用及投資性買盤都有挹注，單桃園區3月就有1,045棟的移轉量，且中壢區及八德區也維持一定的高移轉量，因此桃園市月增幅及年增幅都超過二成。

至於台北市及台中市3月表現不俗，台北市月增6%、年增20.8%，郎美囡表示，高資產及換屋族進駐市場，有助提升台北市交易量，而台中市3月月增0.8%、年增18.7%交易表現平穩，除了在西屯區及北區持續有增量外，交屋量也帶動部分區域的移轉棟數，如沙鹿區3月月增46.3%，烏日區則大幅增加205.4%。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，這波疫情雖有干擾，但自用客戶積極，疫情之下賣方也充分感受買方誠意，讓成交率提高，目前看來第一季表現不錯，不過即使央行降息明顯，第二季買氣關鍵在於疫情控制與否。

(時報資訊)