經濟部長沈榮津今(1)日表示，目前防疫物資口罩、防護衣等，以及民生物資泡麵、衛生紙等供貨充足，未來也會持續擴增產能因應需求，口罩日產能未來會再提升到1500萬片。

經濟部長沈榮津今日出席總統蔡英文於敞廳發表的談話，沈榮津對於國家隊大表肯定，他指出，自疫情爆發以來，台灣口罩由日產188萬片，快速成長到現今的日產1300萬片，且持續朝向1500萬片邁進，至於防護衣和隔離衣，則會依照指揮中心的需求，盡可能將存量提升到安全存量的2倍，額溫槍、耳溫槍以國內需求會第一優先，在確保無虞下，目前也開放出口。

在民生物資上，沈榮津表示，衛生紙業者現在也幾乎都是24小時不停止的生產，目前不論在超商還是藥妝店都能買到，至於在會員制的大賣場也是供貨無虞。另外，現階段麵粉還有6個月的使用存量，沙拉油則有4.5個月，整體民生物資狀況相當穩定。

沈榮津今日也特別感謝業者、國軍等全力支援，讓各項必要物資產能顯著提升，交出符合民眾預期的成績單，其中包括口罩、額溫槍到衛生紙、泡麵等。

(時報資訊)