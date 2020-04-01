台灣新冠肺炎確診已破300例，根據衛福部疾管署統計，自3月份起大多是來自歐美的境外移入，除了工作、就學因素，最大宗的就是旅遊因素而染疫。對於3月歐美疫情大爆發，仍自由行或跟團出遊的國人，網友幾乎一面倒痛批，「真的是死也要玩」。

有網友在PTT八卦版發文，以3月29日確診個案為例，發現當天新增的15例個案，發病前分別有美國、英國、法國、西班牙、葡萄牙、瑞士、土耳其、摩洛哥、突尼西亞、菲律賓及印尼活動史。其中多達6人是旅遊返國，出國日期都集中在3月7日至14日之間。

即使3月30日8個確診案例，7個境外移入當中有4例是旅遊，活動史為美國、菲律賓、埃及。連2日確診境外移入案例，從海外旅遊回來者約占一半。

海歸(海龜)造成台灣確診數飆升，網友氣炸狂批，「為什麼三月還是一堆人出國…」、「三月中出國的腦子…新冠肺炎,武漢肺炎,新型冠狀病毒，台灣,」、「國外真好玩 健保真好用」、「3月多了還出國玩是在衝殺小」、「3月中出國旅遊的，真的很欠罵」、「海龜們中鏢率真的誇張欸」、「歐美海龜好毒」、「三月幾乎全世界都爆了，還有興致去旅遊？」、「真的是死也要玩」、「旅遊團醫藥費自費，我不相信還敢出去」。

(中時電子報)