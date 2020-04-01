新冠肺炎疫情重創能源需求，加上沙烏地與俄羅斯引爆石油大戰，造成油價在20美元的低價徘徊。美國總統川普周二表示，將與沙、俄兩國商討油價事宜，以抑制油價持續崩跌。

川普在記者會上表示，他與俄羅斯總統普丁與沙烏地王儲沙爾曼通過電話，談到油價問題。川普稱，「這兩個國家在討論，如有需要，我會加入他們一起商討。」

川普指出，儘管油價大跌，對陷入困境的航空業和消費者有幫助，但卻重傷美國石油工業，令人難以承受。

其實川普在30日就說，「沙烏地與俄羅斯陷入一場油價爭鬥，雙方都瘋了，這樣做害了很多人。他們（沙俄）瘋狂搶奪市占，目前油價這麼低，確實需要拉高油價。」

3月初，沙、俄因減產協議破局而引發增產削價的石油價格大戰，導致油市面臨慘烈殺戮，紐約油價首季暴跌超過6成，創下史上單季最慘跌幅。

紐約油價周二上漲1.9%，收在每桶20.48 美元。截至台北時間周三（1日）中午12點17分，油價在平盤附近震盪，小漲0.33%，暫報20.54美元。

(中時電子報)