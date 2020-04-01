中常委田方倫。（黃福其攝）

各政黨新媒體運用情形比較表。（田方倫提供、黃福其攝）

國民黨主席江啟臣注重網路科技，不過國民黨在Facebook、Twitter 等新媒體的運用遠遠落後其他政黨，YouTube追蹤者甚至僅民進黨的 18％，且比時代力量、民眾黨更少。中常委田方倫、曾文培認為國民黨的新媒體宣傳「弱到爆」，為此今天將在中常會提案，要求巧扮「諸葛亮」的江啟臣督促黨部加強運用原有 Facebook 、Twitter、YouTube，並在新興社群媒體增設Instagram、 Telegram 官方帳號，以增加政策宣傳管道。

江啟席重視數位科技宣傳，決定在主席辦公室新設「數位行銷科技長」一職，統籌全黨及數位行銷，目前正進行海選；江還在文化大學廣告系主任鈕則勳編導下粉墨登場拍影片，扮成戴眼鏡的諸葛亮，上網徵求「數位諸葛亮」，古錐的演技引來正反意見，也成功創造話題。

相較江重視數位網路，國民黨過去也運用一些新媒體，儘管Facebook 粉專有56萬多粉絲，卻遠少於民進黨的73萬多粉絲，Twitter、 YouTube及Instagram等官方帳號的追蹤者更少得可憐，Instagram自 2017年之後再無新的貼文，而且至今甚至沒有Telegram官方帳號，不像「台灣隊長蔡英文」已有47萬多人。

雖然2020大選前，中常委田方倫、曾文培就在中常會要求黨部多運用 Twitter，當時主席吳享義也裁示相關黨務系加強，後來略有改善，卻隨著選戰結束無疾而終。

「國民黨運用新媒體實在弱到爆。」田方倫說，這次趁新主席上任，再度提案，希望配合新設的數位科技長，以及原有文傳會的功能整合。畢竟社群媒體科技不斷更新，數位世代的選民，口味可說是天天在轉變；當民眾在哪裡，國民黨就應該在哪裡服務並宣傳，讓各個不同領域的民眾，都能跟國民黨在網路上做朋友。

他說，民進黨的網路攻防實力非常堅強，整合官方帳號以及側翼火力，讓網路輿論聲量做到最大，也是國民黨該學習的。民進黨做得到，國民黨當然能，而且會做得更好，相信再給國民黨一些時間，就會拿出夠新、夠有創意的方式，讓民眾更能瞭解國民黨的立場與論述。

(中時 )