一年一度兒童節即將到來，高雄市長韓國瑜1日前往鳳山區早期療育發展中心關懷發展遲緩與身心障礙兒童。（翻攝照片／林雅惠傳真）

一年一度兒童節即將到來，高雄市長韓國瑜1日前往鳳山區早期療育發展中心關懷發展遲緩與身心障礙兒童。（翻攝照片／林雅惠傳真）

一年一度兒童節即將到來，高雄市長韓國瑜1日前往鳳山區早期療育發展中心關懷發展遲緩與身心障礙兒童，同時送上兒童節禮物，祝福可愛慢飛天使平安健康、快樂成長，他並感謝早療中心專業團隊及老師們對孩子的用心付出與照顧。

韓國瑜1日化身「市長爸爸」陪小朋友一起唱歌及完成感覺統合訓練， 在致贈兒童節禮物後也逐一關心準備用餐的小朋友。

韓國瑜表示，為及早發現兒童發展狀況並及早療育，市府委託民間團體共設置14處早期療育服務中心(據點)，提供0-6歲發展遲緩或身心障礙兒童及其家庭早期療育服務，期望透過多元在地化、及時性的早療服務，減輕育兒家庭負擔，也協助小朋友慢慢走向一般教育並融入社會。

鳳山區早期療育發展中心為市府社會局委託財團法人伊甸社會福利基金會辦理，設置於鳳山區忠孝國小內，為全國首座融入校園的早療中心，設置有日托班、時段班教室，配置專業人員、早療設備及多感官訓練室，並與學校共享戶外空間及特教資源，推動融合教育，現有72名學齡前兒童接受日間托育、時段及到宅療育訓練，提供788人個案管理服務。

韓國瑜市長表示，為讓父母們能安心生養，市府積極打造友善育兒環境，除設有14處兒童早期療育中心、據點外，更推動調整生育津貼(第1胎2萬元，第2胎2萬元，第3胎3萬元)、坐月子到宅服務、育兒津貼、托育費用補助等多項友善育兒措施，並設置21家公共托育機構(含托嬰中心及社區公共托育家園)、20處育兒資源中心、11處育兒資源服務據點、2輛育兒資源車、2處定點計時托育服務據點、督導管理57家私立托嬰中心、設置6區居家托育服務中心輔導管理2938名托育人員，其中有45家私立托嬰中心及2560位居家托育人員與社會局簽訂準公共化合作契約，期提升並保障托育服務品質，支持家庭育兒。

另市府將於今年4月中於鹽埕區新設1處社區公共托育家園，為高市第5處社區公共托育家園。市府將持續佈建公共托育機構，未來將於左營、大社等8區設置社區公共托育家園，並配合社會住宅興建期程，再增設公共托育據點，提供多元友善育兒服務資源，打造高雄成為最適合孩子生長的幸福城市。

(中時 )