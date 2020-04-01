展現數位金融實力，永豐金證券連續第二年舉辦「41 AI日」活動，以線上影音展演發佈最新Python API進展，包括Python API在逐筆撮合量化交易之運用、及FinTech 與API下單環境合作兩項成果，永豐金證券總經理江偉源表示，以建構「金融API生態圈策略聯盟」為目標，持續與新創公司串連開發創意服務，共享永豐金證券開放式金融科技生態圈。

永豐金證券並宣佈與知名投資理財內容平台─StockFeel(股感知識庫)合作，進行「互聯網金融場域驗證」，包括整合投資前的知識學習、投資中的組合管理、投資後的學習反饋、以及從股感平台直接串接永豐金證券下單無斷點，建立全方位互聯網金融場域，投資標的囊括台股、美股及ETF，為API與FinTech新創合作繳出新成績。

永豐金證券表示，股感知識庫以知識基底建構投資理財場域，投資人從自己熟悉的產業能力圈出發，搭配網站內容以及產業資訊，連結熟悉的產業個股，每月有高達80萬不重覆瀏覽量，雙方的合作有助於股感用戶降低投資風險，流程優化，讓年輕投資族群感受到永豐金證券的數位金融能力。

永豐金證券指出，積極推動中的Python API為國內證券界首創架構於全球最大開源代碼平台Github ，是具開放式及成長擴增能力的數位金融生態系統，除了與FinTech新創合作外，因應逐筆交易上線後1秒可能產生多筆成交價，投資人必須提升對市場的即時反應，Python API已完成升級逐筆撮合報價版，讓程式交易者可以開創更多交易策略應用模組。

(中時 )