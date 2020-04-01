3月臺灣採購經理人指數製造業PMI微升至53.1，非製造業NMI也小幅回升至42.3，但後者仍出現連續第2個月呈現緊縮。發布單位中經院經濟展望中心助研究員陳馨蕙今（1）日表示，疫情危機沒有消散，3月廠商回資料雜音很多，目前最能反映廠商心情應是「未來六個月展望」指數，全體製造業3月指數再續跌至28.7，全體非製造業指數更再跌至13.7，雙雙出現創編以來的最快緊縮速度。

「廠商現在最想知道的，是『何處是底部』，而不是疫情衝擊可能會多大！」，陳馨蕙表示，以服務業為主的非製造業，近年來屋漏偏逢連夜雨，此波疫情導致商業活動的異常中斷，業者已作出自救措施，如主管減薪、調整商業模式；製造業也因歐美大型賽事延後或取消，訂單被縮減或無法出貨，製造業者「看不見、抓不到」後續的趨勢，變得更為保守。

中華採購與供應管理協會採購與供應研究中心執行長賴樹鑫指出，台灣廠商在疫情大流行過程的表現，一如台灣的防疫作為，有超前部署、對危機有警覺性，「隨著中國大陸商業活動恢復，現在看景氣，就像隧道裡有一點明亮，製造業可以看到了」，他根據31日晚上與中國大陸商業調研團隊的線上會議，認為大陸疫情已出現有效控制，歐美疫情不要再大幅惡化，預期1～1個半月，約是4月底到5月初景氣回穩。

至於非製造業評估的未來六個月景氣，中經院指出，八大產業全數回報未來六個月展望為緊縮，各產業依指數緊縮速度排序為住宿餐飲業（4.5）、零售業（8.3）、金融保險業（12.2）、批發業（13.6）、運輸倉儲業（14.3）、營造暨不動產業（15.5）、資訊暨通訊傳播業（20.0）與教育暨專業科學業（23.2），以滿分100來看，3月的數據充份顯示廠商展望景氣的極度悲觀。

(工商 )