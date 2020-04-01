清明後大盤若變色 國安基金必要時進場 14:102020/04/01 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國安基金在連假期間會密切注意國際股市動態，因應下周一台股開盤狀況，若有必要就會進場。(圖/中時資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財長蘇建榮今（1）日於立院財政委員會表示，國安基金在連假期間會密切注意國際股市動態，因應下周一台股開盤狀況，若有必要就會進場。 立委認為，美國總統川普坦言美國將有非常痛苦的兩周，美股將有大幅波動情況，可能會連帶影響台股。 蘇建榮則表示，國安基金來無影去無蹤，財政部國庫署會密切關注國際金融情勢，特別是歐美股市發展。如今國安基金已取得授權，他指出，如果下周一清明後開盤有狀況，國安基金執行秘書、次長阮清華隨時會做必要行動。 (工商 ) #國安基金 #蘇建榮 #台股 #開盤 #將有 也許您會感興趣 推薦閱讀 快了…台股下波屠殺！專家爆散戶撿槍時機 15:352020/03/29 財經 群益證券本周看好蘋概、PCB等四類股 09:072020/03/30 財經 台股早盤跌200點 財長：國安基金隨時待命進場 09:442020/03/30 財經 台股早盤跌逾280點 財長：國安基金隨時「stand by」 11:232020/03/30 財經 《翻爆午間精選》劉真羽化登仙 辛龍缺席原因曝光 12:052020/03/30 娛樂 小股趨堅 台積底部墊高 台股守穩5日線 13:342020/03/30 財經 4天連假恐有大事…散戶明天賣光或抱股？ 19:212020/03/31 財經 紓困預算持續加碼 財長：因疫情需求調整 10:242020/04/01 財經 立委憂清明變盤 財長：國安基金密切注意 11:282020/04/01 財經 立委憂清明變盤 財長：國安基金密切注意 14:032020/04/01 財經 財經熱門新聞 慘！這2檔炸死散戶 小心還有未爆彈 - 財經 獨》千張保單狂降息 國壽美元宣告3.15％引爆怒火 - 財經 - 工商 有救了！川普找大咖喬油價 油市逆天復仇 - 財經 4天連假恐有大事…散戶明天賣光或抱股？ - 即時 美「1億打」手套轉單台灣 北部毛紡業者：錢很難賺 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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