財長蘇建榮今（1）日於立院財政委員會表示，國安基金在連假期間會密切注意國際股市動態，因應下周一台股開盤狀況，若有必要就會進場。

立委認為，美國總統川普坦言美國將有非常痛苦的兩周，美股將有大幅波動情況，可能會連帶影響台股。

蘇建榮則表示，國安基金來無影去無蹤，財政部國庫署會密切關注國際金融情勢，特別是歐美股市發展。如今國安基金已取得授權，他指出，如果下周一清明後開盤有狀況，國安基金執行秘書、次長阮清華隨時會做必要行動。

(工商 )