遠東航空去年無預警停飛，董事長張綱維涉嫌掏空遠航22億元資產，他27日竟偷偷返回公司搬走現金800萬元，檢調31日聲押禁見，遭法院裁定800萬元交保。檢調31日緊急趕到遠航，扣押相關帳冊及文件，因遠航31日有1700多萬元應收帳款入帳，以員工福委會資金1000餘萬等約3000餘萬。據了解，主因是檢調接獲情資，張綱維在外欠債累累，已掌握黑道放話要找張出面處理，因此緊急扣押這些款項。

據指出，檢調獲報張綱維27日返回公司搬走現金800萬元，因與員工發生衝突，因此公司尚有300多萬現金未被張帶走，檢調30日緊急傳喚張到案後，因員工擔心之後遠航職工福委員帳戶會移交給張，他們的「保命錢」被張帶走，生計有問題，檢調扣押遠航財務部保管的職工福委會取款印鑑，並扣押福委會帳戶內的1000多萬元外，也一併將張27日未帶走的300多萬元現金，先行扣押，避免遭張搬走。

檢調31日聲押張失敗後，除檢方立即向高院抗告外，檢調當天也再趕赴遠航公司調閱資料，在遠航公司副董事長同意下，扣押一批遠航帳冊及文件等資料。

此外，由於檢調獲報，遠航公司31日將有2筆金額共約1700多萬元的應收帳款，匯入遠航公司帳戶，因此檢調緊急扣押遠航公司帳戶，並向法院陳報。因此檢調目前扣押遠航資金約3000多萬元。

據了解，張綱維債台高築，有債權人因張避不出面解決債務，已透過北部黑道大哥催討，檢調接獲情資，有黑道已放話要找張出面處理，檢調擔心張會「跑路」躲債，已密切監控。

(中時電子報)