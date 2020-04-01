上海易居房地產研究院1日發佈最新《中國百城居住用地成交報告》顯示，今年1到3月全大陸的100個城市居住用地成交面積為9240萬平方公尺，年減23.2％。

據中證網引述報告指出，近期大陸個別城市也出現了搶地的現象，從百城數據看，各大城市房屋銷售市場雖有回暖，但依然弱於去年同期水準，去庫存壓力依然較大。受此影響，相關房企的拿地心態會略偏保守。

(旺報 )