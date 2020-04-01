易居研究院：陸Q1百城土地成交面積年跌2成 14:092020/04/01 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 上海易居房地產研究院1日發佈最新《中國百城居住用地成交報告》顯示，今年1到3月全大陸的100個城市居住用地成交面積為9240萬平方公尺，年減23.2％。 據中證網引述報告指出，近期大陸個別城市也出現了搶地的現象，從百城數據看，各大城市房屋銷售市場雖有回暖，但依然弱於去年同期水準，去庫存壓力依然較大。受此影響，相關房企的拿地心態會略偏保守。 (旺報 ) #成交 #用地 #報告 #大陸 #城市 也許您會感興趣 推薦閱讀 調控發威 陸50城房價收入比跌3％ 04:092020/03/28 焦點新聞 日企打造智慧城市 04:092020/03/29 專題周報 分工互補 北上廣深擁兆級搭檔城市 04:092020/03/31 焦點新聞 陸央行降息20bp 預計4月1年期LPR將跟進調降 09:312020/03/31 兩岸 創新高！亞泥去年獲利174.59億元 EPS5.56元 16:202020/03/31 財經 疫情傷經濟 振衰首需擴內需 04:092020/04/01 焦點新聞 人幣資產看旺 將成新型避險資產 04:092020/04/01 焦點新聞 真正嚴重的在後面！美3月就業報告 恐無法反映惡化程度 04:102020/04/01 全球財經 陸製造業3月PMI大反彈 4月恐再跌 04:102020/04/01 兩岸要聞 韓出席城市金質獎 盼打造城市好品質 11:512020/04/01 生活 兩岸熱門新聞 陸呼吸器生產受阻 原因曝光 - 兩岸 大陸新冠肺炎疫情 最新數字曝光 - 兩岸 - 旺報 美欲限制華為晶片供應鏈 陸業內人士：美企先受害 - 兩岸 - 旺報 美駐英大使指陸「掠奪性幫助」 陸使館斥罔顧事實 - 兩岸 陸美團隊從蝙蝠找到新冠病毒抑制劑 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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