主播鄭凱云主持 《健康2.0》，日前節目拍攝宣傳影片時，特別安排她和９歲兒子安安一起拍攝，這也是兩人「首度同框」亮相，讓鄭凱云開心表示：「母子同框上電視，我作夢都沒想到！」

拍攝影片當天，鄭凱云穿著時下流行的「男友風」襯衫入鏡，難得小露性感。對於宛如「下半身失蹤」的造型，鄭凱云表示：「自己平時不太會這樣穿衣服，所以這次的尺度算是蠻挑戰的！」拍攝前，安安乖巧的坐在一旁畫畫等待媽媽梳化，工作人員都大讚他有大將之風，絲毫未有緊張感，卻被鄭凱云吐槽：「他其實非常緊張，因為覺得之後會有幾百萬人看到他。」安安也在一旁附和：「我緊張到頭都熱了！」

安安年紀小卻非常敬業。

開拍前，導演跟安安講解需拍攝的鏡頭及動作，安安一直嚷嚷：「好恐怖！好恐怖！」鄭凱云安撫著：「這沒什麼好恐怖的！」沒想到安安竟妙回：「難道妳第一次上台播報、第一次主持不覺得恐怖嗎？」讓鄭凱云瞬間語塞，默默地說：「真的是蠻恐怖的！」對自己要求甚高的安安，不但在拍攝後主動要求監看畫面，看到不滿意的部分，還表示可以配合重拍，小小年紀卻如此敬業，也讓媽媽感到不可思議。

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(中時電子報)