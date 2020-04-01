劉雨柔和老公Jeff日前一同上衛視《請問你是哪裡人》節目，抱怨馬爾地夫蜜月美照很失敗。劉雨柔表示因為自己是模特兒出身，對於照片美感很講究，一般工作會請朋友或工作人員幫忙拍照，但度蜜月只剩老公可以幫忙拍，但拍完之後劉雨柔看到照片卻難過地說：「我的蜜月就這樣毀了耶！」

特別將當時蜜月照片拿到現場當證據，劉雨柔出示照片後大家只看到超美的海灘與天際線，卻找不到辣穿比基尼的她，最後終於在中心點看到有如松葉般細小的人點，讓她哭笑不得的說，老公一直要她往深海裡走，還一直說很美，自己就在大太陽底下讓他拍了半個小時，沒想到最後只看到細細的一根自己，佔整張照片比例不到百分之一。

對此老公Jeff則辯解風景很美，所以景豐富一點、人可以小一點，為了符合她的要求才拍的，Jeff也反控劉雨柔幫他拍的運動照都超醜，不是臉比平常大一倍，就是活像川普在啃玉米。但Jeff說也誇老婆拍照零死角，唯一就是不喜歡拍仰角，曬恩愛的瞬間也讓一旁的劉雨柔立即驕傲了起來。

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(中時電子報)