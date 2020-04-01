新冠肺炎疫情延燒，重創各產業，也對身心障礙庇護工場營運、庇護員工就業產生重大影響，據統計，目前已有2家庇護工場實施、24人被放無薪假，勞動部除了提供「安心就業計畫」等補助外，也研擬放寬庇護工場房屋、土地或車輛租金補助比例及金額。

為強化庇護工場防疫措施，勞動部針對庇護工場購買防疫用品或辦理防疫衛教課程費用，可以行政費項下支應，經地方政府審核後，不受庇護工場人事費 10％的限制；而若庇護員工部分有無薪假（減班休息）情形，可運用勞動部「安心就業計畫」，向地方勞工行政主管機關提供列冊通報減班休息協議資料，針對庇護員工補助投保薪資差額 50％，每人每月最高補助新臺幣 1 萬1 千元，最長 6 個月。

勞動力發展署身心障礙者及特定對象就業組組長施淑惠表示，截至目前已有2家附設在醫院庇護工場、24名庇護勞工實施減班休息，主要是醫院因為防疫需求希望減少人流進出，暫停營業，庇護工場已通報地方政府，這些勞工也可以申請安心就業計畫相關補助。

施淑惠提及，受到疫情影響，部分庇護工場營業大受影響，但也有部分逆勢成長，如手工皂、清潔等，期待大家繼續支持庇護工場產品及服務，給予真正努力工作的身心障礙朋友更多的鼓舞，肯定他們的努力與付出，並以實際行動挺庇護工場，讓身心障礙朋友穩定就業機會，也能讓庇護工場的服務永續經營。

(中時 )