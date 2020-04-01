總統蔡英文指示捐口罩給疫情嚴重國家醫療人員，外交部今（1）日宣布，對美國、歐盟、疫情較嚴重的歐洲國家及友邦捐贈1,000萬片口罩進行國際人道援助，展現「臺灣能幫忙（Taiwan Can Help）」的精神，並呼籲強化國際社會的防疫合作。

外交部表示，由於現在疫情持續在各國蔓延，全球死亡人數不斷攀升，我國除了對外分享臺灣的防疫作為與經驗外，政府也收到國際期盼我方援助的聲音，因此，在不影響國內防疫準備的情形下，外交部準備好對國際社會伸出援手，將對美國及疫情較嚴重的歐洲國家，以及我們的友邦，進行第一波國際人道援助行動。

首先，在臺美防疫合作架構下，提供美國迫切需求的口罩每週10萬片，並且再捐贈200萬片口罩協助強化美國第一線醫療人員的防護措施；另外，將針對歐盟及疫情較嚴重的義大利、西班牙、德國、法國、比利時、荷蘭、盧森堡、捷克會員國，以及波蘭、英國和瑞士捐贈共700萬片口罩，協助這些歐洲國家的醫護防疫人員，緩解對防疫物資的大量需求，後續並將與歐盟或個別歐洲國家諮商，建立互惠的防疫合作，例如就防疫物資建立互補供應鏈，互通有無。

在邦交國的部分，之前我國駐各地大使館已購買當地防疫物資協助，包括已有100萬片自國外採購的外科口罩，外交部也將再捐贈100萬片我國產口罩、我國產熱像體溫顯示儀84臺以及額溫槍，協助邦交國因應疫情。後續並將針對個別友邦疫情發展及我國防疫物資能量，評估提供相關實質援助，以協助友邦共度難關。

外交部強調，向我國尋求支援的國家相當多，且很早就提出，但政府為確保國內需求無虞，一直未同意。現在提供給國內民眾的口罩數量已提升，海外國人的問題也解決，政府行有餘力，首波援助也是提供給受創較重的國家，以提供當地醫護防疫人員更多資源以對抗疫情。未來我國還會持續評估疫情發展，並考量我國自身的防疫能量，規劃接下來的援助，第一波的目標主要包括新南向國家。

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(中時電子報)